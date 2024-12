Legendarny artysta walczy o życie po wylewie! Jego przeboje zna każdy Polak

Kazimierz Galaś po wylewie trafił do szpitala

Kazimierz Galaś jest autorem utworów, które na zawsze wpisały się w historię polskiej muzyki. Utalentowany tekściarz od dawna współpracuje z zespołem Dżem. To on odpowiada za testy do wielu hitów grupy, takich jak "Czerwony jak cegła", "Ballada o dziwnym malarzu", "Jesiony", "Mamy forsę, mamy czas" czy "Obłuda"..

Galaś nadal jest związany ze śląską sceną artystyczną. Przedstawiciele tyskiego Art Music Clubu poinformowali na swoim oficjalnym profilu, że artysta trafił do szpitala. Przebywał wtedy ze swoimi znajomymi w Austrii. Obecnie utrzymywany jest w stanie śpiączki farmakologicznej.

Kochani, wieści szybko się rozchodzą, a Wasze wsparcie w Ciepłych Myślach jest potrzebne. Kaziu pojechał do Wiednia spełnić swoje marzenie i spotkać się z przyjaciółmi. Niestety, nie nacieszył się ich towarzystwem. Leży w najlepszym szpitalu w Wiedniu w śpiączce farmakologicznej, po wylewie - można przeczytać na Facebooku.

Przedstawiciele klubu zapewnili, że Kazimierz Galaś ma doskonałą opiekę medyczną. Są z nim jego bliscy. Poprosili również o zapewnienie im spokoju.

Ma najlepszą opiekę jaką można mu było zapewnić. Wspieramy teraz dobrymi myślami. Prosimy aby nie niepokoić jego rodziny pytaniami. Jeżeli będzie potrzebna Wasza pomoc, damy znać.

Fani artysty w komentarzach życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Zobacz również: Los nie chciał im sprzyjać. Historia Dżemu to 40 lat nie poddawania się

Kazimierz Galaś: Jego utwory przeszły do historii polskiej muzyki

Kazimierz Galaś z zespołem Dżem związany jest niemal od początków istnienia grupy. Jako nastolatek zajmował się pisaniem poezji, a jego talent został dostrzeżony przez Pawła Bergera i Beno Otrębę, założycieli legendarnej tyskiej grupy. "Był to dla mnie uśmiech losu, który zdominował moje późniejsze życie, jak i zaszczyt" - mówił Galaś w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

To on napisał tekst do utworu "Tylko ja i ty". To właśnie te słowa został wyryte na nagrobku niezapomnianego wokalisty Dżemu, Ryszarda Riedla i jego żony, Małgorzaty. W tym roku minęło 30 lat od śmierci Riedla.

Zobacz również: Po latach wyszło na jaw, jakim ojcem był Ryszard Riedel. Płaczemy po tym, co zrobił jego syn już po śmierci taty

Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Danzel śpiewa po polsku! Jako Ryszard Riedel z zespołu Dżem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyjątkowe groby polskich sław