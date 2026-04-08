Legendarny muzyk zostanie wyjątkowo pożegnany. Wiadomo już, gdzie spocznie współzałożyciel Perfectu!

Ostatnie pożegnanie Wojciecha Morawskiego. Współzałożyciel Perfectu spocznie na cmentarzu w Ząbkach

Świat polskiego rocka pogrążył się w żałobie. Perkusista Wojciech Morawski, który był współzałożycielem Perfectu, przegrał walkę z chorobą. Odszedł 3 kwietnia 2026 roku w wieku 76 lat. Muzyk w ostatnim czasie przebywał w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, gdzie walczył o powrót do sprawności. Od lat wspierała go Polska Fundacja Muzyczna, która organizowała zbiórkę środków na jego leczenie.

Już wiadomo, kiedy i gdzie bliscy oraz fani pożegnają artystę. Msza żałobna zostanie odprawiona 10 kwietnia 2026 o godz. 12 w Kościele Pokamedulskim na warszawskich Bielanach.

SE_Irena Santor szalała na koncercie Lady Pank! 90-letnią gwiazdę energia aż roznosiła!

– Będzie specjalna msza, podczas której z pewnością pojawią się jakieś wątki muzyczne, bo zawsze tak się dzieje w czasie pożegnań muzyków właśnie w tym kościele – zapowiedział Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, w rozmowie z Faktem. Mszę poprowadzi ks. Wojciech Drozdowicz.

Po nabożeństwie trumna z ciałem muzyka spocznie na cmentarzu parafialnym św. Trójcy w Ząbkach. Pogrzeb nie będzie jedyną okazją, by oddać hołd legendarnemu perkusiście, który w trakcie swojej bogatej kariery występował również w takich formacjach jak Klan, Breakout, Porter Band oraz Voo Voo.

– Pod wieczór, o godz. 18 spotykamy się ponownie w Kościele Pokamedulskim na ul. Dewajtis 5, tym razem w podziemiach (sala teatralna, scena, galeria), by pomuzykować, powspominać, pogadać i coś przekąsić – krótko mówiąc pobyć ze sobą i z Wojtkiem jeszcze raz – napisał, w mediach społecznościowych, Zbigniew Hołdys.

Morawski przyszedł na świat 9 października 1949 roku. Zapisał się jako jeden z najważniejszych perkusistów polskiego rocka w historii rodzimego rocka. Swoją muzyczną drogę rozpoczął pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Wyróżniał się niezwykłą wszechstronnością, która pozwalała mu odnajdywać się w różnych gatunkach muzycznych.

Oto najlepsze polskie rockowe albumy wybrane przez sztuczną inteligencję [TOP10]:

11