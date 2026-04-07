Polski gwiazdor rocka trafił do szpitala. Szokujące doniesienia!

Krzysztof "Grabaż" Grabowski w szpitalu. Mamy zdjęcia

Krzysztof "Grabaż" Grabowski, 61‑letni muzyk i poeta, znany od lat z ostrych tekstów i charyzmatycznych występów, został w ostatnich dniach hospitalizowany - informację o swoim stanie zdrowia sam przekazał obserwującym na Instagramie. Jego słowa poruszyły zwłaszcza fanów, którzy od razu zaczęli pytać w komentarzach: co tak naprawdę się stało i jak poważny jest stan rockmana?

Krzysztof Grabowski w swoim krótkim, ale wymownym wpisie podzielił się z fanami, jak wyglądał jego pobyt w szpitalu. Zdradził, że zdjęcia, które zamieścił, pokazują go przed i po całej procedurze, a teraz jest już po wszystkim i wyjście ze szpitala planowane jest na jutro. Wokalista podkreślił przy tym, że personel szpitala traktował go miło i profesjonalnie, co jest dla niego dużym pocieszeniem w trudnym czasie. Nie ukrywa jednak typowego dla siebie dystansu, co pokazuje, że mimo powagi sytuacji zachowuje swój charakterystyczny, lekko ironiczny ton.

Najważniejsze jednak, że Grabaż dziękuje fanom za wsparcie - kciuki, wiadomości i słowa otuchy od publiczności wyraźnie poprawiły jego samopoczucie. Jak sam przyznał, to właśnie takie gesty sprawiają, że "od razu człowiekowi lepiej na duszy". Ten szczery przekaz pokazuje, jak ważna dla artysty jest bliskość z fanami i wzajemne wsparcie, które pozwala mu przejść przez trudne chwile z uśmiechem i spokojem.

Te zdjęcia zrobiono przed i po. Jest już po. Wyjście jutro. Traktują miło i dobrze. Jeść nie dają. Dziękuję pięknie za wszystkie kciuki, słowa otuchy, wiadomości. Od razu człowiekowi lepiej na duszy - napisał w sieci muzyk.

