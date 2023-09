Leon Myszkowski, syn Justyny Steczkowskiej brylował na salonach z ukochaną. Czułościom nie było końca!

Są piękni, młodzi i zakochani w sobie bez pamięci. Leon Myszkowski i jego ukochana Ksenia, która jest kosmetologiem świata poza sobą nie widzą. Na czwartkowym evencie YSL, gdzie zaprezentowano najnowszy męski zapach perfum byli niemal nierozłączni. Aspirujący DJ i współtwórca projektu Mike & Laurent oraz piękna Ksenia nie szczędzili sobie czułości. Obejmowali się i całowali niemal od samego początku imprezy.

Syn Justyny Steczkowskiej zakochany. Czułości na salonach!

Chętnie pozowali fotoreporterom do wspólnych zdjęć. - Przez cały wieczór byli nierozłączni. Ciągle przytulali się, obejmowali i obsypywali buziakami - zdradza nam osoba obecna na evencie. Młodzi mają błogosławieństwo Justyny Steczkowskiej, która znalazła wspólny język z przyszłą synową. - Kocham wszystkie dziewczyny, które przychodzą do naszego domu. Są cudowne. Na razie jest Ksenia i Natalia. Mam nadzieję, że to będą długie związki, ale to nie ode mnie zależy i nie będę się wtrącać w ich życie. Zawsze przyjmuję dziewczyny moich synów z otwartym sercem i serdecznością - mówiła piosenkarka w jednym z wywiadów „Super Expressu”. Czy Leon i Ksenia w przyszłości staną na ślubnym kobiercu? Czas pokaże. Nasza Redakcja trzyma kciuki za tę piękną parę i ich miłość.

Zobaczcie zdjęcia zakochanych w naszej galerii z eventu YSL!

Justyna Steczkowska zdradza jaką będzie teściową! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.