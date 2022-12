Ukochana syna Steczkowskiej chwali się zarobkami! "Więcej od niego"

Leon Myszkowski to najstarszy syn Justyny Steczkowskiej (50 l.) oraz Macieja Myszkowskiego (49 l.). 22-latek spełnia się jako DJ, a już niebawem wystąpi z mamą na Sylwestrze Marzeń z Dwójką.

Leon Myszkowski od jakiegoś czasu związany jest z Ksenią, a przed kilkoma miesiącami krążyły plotki o ich planowanym ślubie. Choć na tę chwilę nic o tym nie wiadomo, para wydaje się być ze sobą bardzo szczęśliwa. Zakochani chętnie pokazują się razem nie tylko na eventach, ale i w mediach społecznościowych, a ukochana Leona zaskarbiła sobie sympatię jego mamy, Justyny Steczkowskiej.

Dziewczyna syna Justyny Steczkowskiej chwali się zarobkami. Czym się zajmuje?

Media ochoczo przyglądają się ukochanej Leona Myszkowskiego, Kseni. Pojawiały się pogłoski, jakoby była ona o 11 starsza od swojego wybranka, jednak swego czasu zdementowała jej Justyna Steczkowska. - Pomiędzy nimi jest zaledwie 3 lata różnicy - mówiła Pomponikowi.

Faktem jest, że niezależnie od różnicy wieku, Ksenia i Leon wyglądają na bardzo zakochanych. Mimo to część internautów wątpi w szczere intencje wybranki syna Justyny Steczkowskiej. Niektórzy sugerowali nawet, że związała się z nim dla korzyści... By raz na zawsze zdementować te plotki, jakiś czas temu Ksenia nagrała krótkie wideo, na którym poruszyła temat zarobków. Co prawda nagranie zniknęło z sieci, jednak zanim to nastąpiło, temat został opisany przez Pudelka.

Na wspólnym koncie Leona Myszkowskiego i Kseni na TikToku dostępne było wideo, w którym wybranka syna Steczkowskiej odniosła się do złośliwych komentarzy.

"Kiedy wszyscy mówią, że jesteś ze swoim chłopakiem przez pieniądze... ale zarabiasz więcej od niego" - odpowiedziała hejterom. W listopadzie br. pisaliśmy o tym, ile zarabia Leon Myszkowski, który już jako początkujący DJ nie może narzekać na zyski.

Kim jest z zawodu dziewczyna syna Justyny Steczkowskiej? W nagraniu, które udostępniła na TikToku w październiku br., czytamy: "Jestem kosmetologiem".