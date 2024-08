Lewandowscy chcieli się pochwalić swoją miłością. Nagranie zniszczył niespodziewany gość

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Anna Lewandowska (35 l.) jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nie bez powodu! Ona i jej mąż Robert są jedną z najpopularniejszych par w Polsce, a może i na świecie. Wiele osób z zainteresowaniem podgląda ich życie oraz śledzi wszystko to, co pokazują.

W ich związku nie ma dramatów, rozstań. Miłość do nich przyszła dużo wcześniej niż sława. Para poznała się wiele lat temu, a 22 czerwca 2013 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Lewandowscy doczekali się dwóch córek – Klary i Laury. Od lat już nie mieszkają w Polsce. Najpierw przeprowadzili się do Niemiec, a później do Barcelony, aby Robert Lewandowski (36 l.) mógł rozwijać swoją karierę. Ania także się nie nudzi. Oboje prowadzą bardzo aktywny tryb życia, ale w tym szaleństwie nie zapominają o tym, aby znaleźć chwilę dla siebie.

Nieudany filmik Lawendowskich

Gdy mieszka się w Barcelonie nietrudno o piękne kadry. Ania z chęcią dzieli się widokami ze swoimi fanami na mediach społecznościowych. Lewandowska wraz z mężem chciała nagrać romantyczny filmik z ich wspólnego czasu. W zamyśle nagranie miało wyglądać zupełnie inaczej. Na filmiku para trzyma się za ręce i idzie po piasku w stronę wody. Piękny kadr zniszczył nieproszony gość. Na filmiku pojawił się gołąb, który zwrócił uwagę fanów. Ptak skradł całą uwagę, a sytuacja rozbawiła Annę Lewandowską.

- Kiedy chcesz nagrać filmik we dwoje - napisała trenerka fitness.

Fani również byli bardzo rozbawieni całą sytuacją i to ptak stał się prawdziwą gwiazdą Internetu:

- Gołąbek jest super!! Dużo miłości dla Was!; Ale GOŁĄB wygrał wszystko, hahahahah, idealny czas sobie znalazł! Miał swoje 5 minut; Człowiek się mewy szybciej spodziewał a tu gołąb ,po prostu gołąb – komentują fani.