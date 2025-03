"Love never lies 3". Sensacyjny zwrot akcji! Kamery zgasły i już wiadomo, kto nie dał rady. Co z Kasią i Pawłem?

Do TVP przyszedł facet, który był zakonnikiem! Na rekolekcjach poznał gwiazdę i bierze z nią ślub

Co się stało?

Kto się rozstał po "Love never lies 3"?

Trzeci sezon wielkiego hitu Netflixa "Love never lies" obfitował w dramy. Program polega na tym, że związane ze sobą pary przychodzą sprawdzić, jak wyglądają ich związki. Uczestnicy są poddawani różnym próbom, w tym najważniejszej, na prawdomówność. W trakcie emisji show niektórzy rozstali się jeszcze w programie. Teraz przyglądamy się, jak ułożyło i się, kiedy kamery zgasły. Są szokujące niespodzianki!

Wszystko o "Love never lies 3"

Trzeci sezon programu "Love Never Lies Polska" miał premierę 26 lutego 2025 roku. Jest to pierwsze w Polsce reality show emitowane na Netflixie, a jego prowadzącą jest Maja Bohosiewicz. W show bierze udział 7 par, które walczą o pieniądze. Najważniejsze jednak są testy prawdomówności i wierności, którym są poddawani. Przy każdym z tych zadań używany jest wykrywacz kłamstw. Za każde kłamstwo uczestnicy tracą pieniądze, za szczerość je dostają. Testy faktycznie pokazują, co łączy obserwowane pary i wszystkie ich tajemnice wychodzą na jaw.

Finał 3. sezonu "Love never lies" odbył się 5 marca 2025 roku. Wygrały Agnieszka i Karolina, które nie skłamały ani razu. Para wygrała 141 tys. złotych. .9 marca 2025 roku fani show zobaczyli odcinek specjalny: "Love Never Lies Polska: Reunion". Czy pary z 3. sezonu przetrwały po programie? Co z Kasią i z Pawłem?

Kasia i Paweł rozstali się?

Kasia i Paweł byli jedynym małżeństwem, które przyszło sprawdzić swoją uczciwość, w historii tego programu. Szybko wyszło na jaw, że Paweł zradza żonę z panami. Kasia wiedziała o jednej zdradzie sprzed ślubu, teraz na oczach wszystkich usłyszała o dziesiątkach! W finale "Love never lies 3" małżonkowie postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. Z jakim skutkiem?

W 3. edycji "Love never lies" wystąpili: Marta Rentel i Grzegorz Milewski, Max i Eugene, Amanda i Dominik, Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska, Kasia i Paweł, Paula i Michał oraz Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak. Maja Bohosiewicz 9 marca 2025 r., po ośmiu miesiącach od finału, spotkała się ze wszystkimi po raz kolejny. Pojawili się także uczestnicy poprzednich edycji. Były ostre komentarze i oceny i popłynęło mnóstwo łez!

Oto prawda o parach z "Love never lies 3"

Marta Rentel i Grzegorz Milewski nie są już razem. Próbowali się dogadać i raz byli na terapii. Niestety nie udało im się uratować związku. Było sporo złośliwości pod adresem Marty, pojawił się też Kuba, za którym płakała w programie. Wyszło na jaw, że spotkali się p nwystępach w show, ale nic z tego nie wyszło. Za to Kuba bardzo polubił Grześka!

nie są już razem. Próbowali się dogadać i raz byli na terapii. Niestety nie udało im się uratować związku. Było sporo złośliwości pod adresem Marty, pojawił się też Kuba, za którym płakała w programie. Wyszło na jaw, że spotkali się p nwystępach w show, ale nic z tego nie wyszło. Za to Kuba bardzo polubił Grześka! Paula i Michał są w szczęśliwym związku. Oboje są na terapii, Mkichał też sporo trenuje. Planują ślub jeszcze w tym roku! W odcinku Paula starła się mocno z dziwczyną, która za zadanie miała uwieść jej ukochandego. Padły mocne słowa z obu stron, ale ostatecznie rywalki się przeprosiły.

są w szczęśliwym związku. Oboje są na terapii, Mkichał też sporo trenuje. Planują ślub jeszcze w tym roku! W odcinku Paula starła się mocno z dziwczyną, która za zadanie miała uwieść jej ukochandego. Padły mocne słowa z obu stron, ale ostatecznie rywalki się przeprosiły. Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak rozstali się, nie było wokół tego faktu wielkiego zamieszania;

rozstali się, nie było wokół tego faktu wielkiego zamieszania; Amanda i Dominik po zakończeniu programu, rozstali się, ale w odcinku specjalnym znowu do siebie wrócili! Amanda wyznała ukochanemu miłość. Uczuć z jego strony jednak tak do końca nie możemy być pewni.

po zakończeniu programu, rozstali się, ale w odcinku specjalnym znowu do siebie wrócili! Amanda wyznała ukochanemu miłość. Uczuć z jego strony jednak tak do końca nie możemy być pewni. Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska są ze sobą i to nadal bardzo szczęśliwe! Wygraną w programie postanowiły wydać na ślub, który wezmą we Włoszech.

są ze sobą i to nadal bardzo szczęśliwe! Wygraną w programie postanowiły wydać na ślub, który wezmą we Włoszech. Max i Eugene nie są razem, ale nadal ze sobą mieszkają. Panowie, jak zwykle przynieśli do programu wielką dramę. Była zdrada, krzyki i łzy na naszych oczach!

nie są razem, ale nadal ze sobą mieszkają. Panowie, jak zwykle przynieśli do programu wielką dramę. Była zdrada, krzyki i łzy na naszych oczach! Kasia i Paweł rozwodzą się! Po programie poszli na terapię i jeszcze raz próbowali poskładać swój związek. Ostatecznie Paweł przyznał się, że "nareszcie jest sobą". W wyniku terapii zrozumiał, że nie może być mężem kobiety. Wszyscy pytali małżonków, po co w ogóle przyszyli do programu. I wyszło na to, że to Paweł chciał w końcu poinformować żonę, że ją zdradza i co się dzieje w jego życiu seksualnym. Nieźle się nasłuchał od wszystkich, że postąpił egoistycznie. Sam nawet dodał, e "narcystycznie". Kasia wyglądała pięknie!