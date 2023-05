i Autor: Anna Gawrońska

Utwór zespołu Fasolki

Ludzie byli w szoku, gdy na pogrzebie Tekielego poleciała dziecięca piosenka "Dziub, dziub". Co się stało?

bw 17:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kacper Tekieli, prywatnie mąż Justyny Kowalczyk (40 l.), zginął tragicznie w górach. Miał zaledwie 38 lat i całe życie przed sobą. We wtorek, 30 maja, odbył się pogrzeb sportowca w jego rodzinnym Gdańsku. Trudno było nie uronić łzy podczas tej smutnej uroczystości. Nie brakowało wzruszających przemówień, ale też wydarzeń dość zaskakujących. Ludzie byli w szoku, gdy na pogrzebie Tekielego poleciała dziecięca piosenka "Dziub, dziub". Co się stało? Okazuje się, że to nie był przypadek.