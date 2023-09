Straciła partnera, pracę i dom! Teraz przeszła metamorfozę. To szok, jak zmieniła się Anna Powierza

Tak wyglądała Kayah 35 lat temu! Najwierniejsi fani by jej nie poznali!

Daniec wrzucił fotkę ze swojego ślubu. Suknia panny młodej to nie żart. Co za kolor!

Warszawa, Mokotów. Koszmarny wypadek z udziałem polskiego aktora. Andrzej Chyra dmuchał w alkomat!

Andrzej Chyra to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Popularność przyniosły mu role w filmach "Dług" czy "Komornik". Ostatnio mogliśmy oglądać go w hitowym serialu "Sortownia". W piątek aktor brał udział w zderzeniu drogowym. Sytuacja miała miejsce z samego rana w piątek, 29 września na warszawskim Mokotowie. Na ul. Sikorskiego doszło do zderzenia dwóch osobówek.

Na miejscu pojawił się nasz fotoreporter, który obserwował całe zajście. - BMW wbiło się w bok auta z przewozu osób. Pasażerka z toyoty była badana na miejscu w karetce pogotowia - słyszymy.

W sprawie zdarzenia skontaktowaliśmy się z policją. - Zdarzenie miało miejsce w okolicach godziny 9. Zderzyło się BMW z toyotą. Nikt nie został ranny, uczestnicy zdarzenia byli badani na miejscu. Sprawcą zdarzenia okazał się kierujący BMW - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak słyszymy dalej, Andrzej Chyra, który prowadził BMW, został przebadany na miejscu alkomatem. Musiał dmuchnąć i dowieść tego, że jest trzeźwy. Tak też było, na ekranie pojawiły się same zera. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia!

Zobacz poniższą galerię:

Campus Polska 2022: Andrzej Chyra Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.