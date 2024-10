Ma około 180 mieszkań i biadoli, że jest za drogo. Donatan odpowiada rozwścieczonym ludziom

Donatan ma 40 lat i jest milionerem. Pierwsze duże pieniądze zarobił na muzyce, po czym szybko je zainwestował, pomnażając majątek. Z jego niedawnej rozmowy z Żurnalistą można wywnioskować, że muzyk ma ok. 180 mieszkań i wciąż kupuje kolejne. Muzyk przyznał, że teraz jest za drogo by kupować po 10 czy 15 lokali w pakiecie, więc ogranicza się do 5. Nietrudno się domyślić, jaką burzę wywołał tymi słowami. Teraz dołożył do pieca.