Donatan zarabiał miliony, kupował po 15 mieszkań w pakiecie. A teraz? Przyszedł kryzys

Donatan, który jest dobrze znany polskim fanom muzyki, dorobił się milionów. Nie dość, że zarobił na produkcji np. hitów śpiewanych przez Cleo, to jeszcze umiał zainwestować pieniądze i pomnożyć majątek. Zdradził, że w najlepszych czasach kupował po 10-15 mieszkań w pakiecie. Teraz, gdy ceny za metr kwadratowy poszły mocno do góry, już go na to nie stać. Więc kupuje po 5. Zazdrościcie? Szepnął też słówko o swoich zarobkach.