Paula Tumala ubijała masło w teledysku "My Słowianie". Co potem działo się ze Słowianką od Donatana?

Paula Tumala swoje pięć minut miała w 2013 i 2014 roku. Blondwłosa piękność już zawsze kojarzyć się z teledyskiem "My Słowianie". Do dziś mówi się o niej "Słowianka od Donatana". W słynnym klipie Paula Tumala ubijała masło. Niby nic wielkiego, a jednak rola ta przyniosła modelce ogólnopolską sławę, którą potem wykorzystała, znajdując sobie miejsce w świecie show-biznesu. Widzowie pamiętają ją m.in. z emitowanego w TTV show "Damy i wieśniaczki". W pewnym momencie jednak w życiu Słowianki od Donatana pojawiły się inne priorytety. W 2020 roku Paula Tumala została mamą i to to od razu podwójnie. Modelka urodziła bowiem urocze bliźniaczki: Nadię i Anastazję.

Paula Tumala dzieci, partner, kariera

Tuż przed porodem modelka opowiedziała nam, jak zareagowała na wiadomość, że od razu zostanie mamą dwójki dzieci.

Razem z moim partnerem byliśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie! Myślę, że jestem na tyle dojrzałą kobietą, że bez problemu dam sobie radę. Poza tym mam przy sobie mężczyznę, który tak samo jak ja pragnie zostać rodzicem i wspólnie stworzymy cudowną rodzinę

- wyznała nam Słowianka od Donatana. Od tego czasu minęło już niemal pięć lat. W międzyczasie w życiu Pauli Tumali sporo się zmieniło. Rozpadł się jej - wydawało się, że sielankowy - związek z ojcem bliźniaczek, zmienił się także wygląd modelki z teledysku "My Słowianie". Paula Tumala nie kryje się z tym, że korzysta z usług gabinetów medycyny estetycznej. Mało tego, sama wkręciła się w branżę i wykonuje różne zabiegi innym osobom. Dziś Słowianka od Donatana ma 37 lat. Na najnowszych jej zdjęciach trudno poznać, że to ta sama kobieta, która występowała w kultowym teledysku.

Tak zmieniła się Paula Tumala

