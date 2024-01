Paula Tumala kariera, życie prywatne

Paula Tumala zasłynęła... ubijaniem masła w teledysku do utworu "My Słowianie" Donatana i Cleo. Rola w klipie przyniosła jej wielką popularność. W pięknej modelce w 2013 i 2014 roku - gdy piosenka biła rekordy popularności - kochało się pół Polski, a mężczyźni masowo zawieszali plakaty z wizerunkiem Pauli Tumali w swoich pokojach. Na pewno celebrytka dołożyła swoje mocne trzy grosze do tego, że "My Słowienie" stało się tak wielkim przebojem. Udział w teledysku był dla Pauli Tumali trampoliną do dalszej kariery w świecie show-biznesu. Modelka wystąpiła m.in. w programie ""Damy i Wieśniaczki", gdzie mogła przekonać się, jak wygląda prawdziwe życie na wsi. W 2020 roku bohaterka teledysku "My Słowianie" musiała nieco przystopować z życiem zawodowym, bo urodziła bliźniaczki - Nadię i Anastazję.

Tak teraz wygląda Paula Tumala, która 10 lat temu ubijała masło w teledysku "My Słowianie"

Paula Tumala jednak nie zniknęła z "wielkiego świata". Celebrytka chętnie pokazuje kadry ze swojego życia na Instagramie. Nie ukrywa tego, że odwiedza gabinety medycyny estetycznej. Mało tego, Paula Tumala sama postanowiła spróbować tego fachu i zaczęła wykonywać zabiegi związane z tą branżą. Nas jednak najbardziej ciekawi to, jak zmieniła się modela od czasu występu w pamiętnym teledysku do utworu Donatana i Cleo. Po 10 latach Paula Tumala wygląda zupełnie inaczej! Zobacz naszą galerię. Trudno uwierzyć w to, że to ta sama osoba, co w 2013 roku ubijała masło na planie hitowego klipu.