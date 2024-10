Karolina Korwin Piotrowska ubliża tym, którzy spłacają kredyty hipoteczne. Nie to co Donatan! Nie uwierzycie, jak ich nazwała

Karolina Korwin Piotrowska użyła swojego ciętego języka, by z przekąsem skomentować fakt, że Donatan, producent muzyczny współpracujący np. z Cleo, jest właścicielem około 180 mieszkań! Miał kupować je w pakiecie po 10-15, teraz już go na to nie stać, bo ceny poszybowały. Co napisała dziennikarka? Nawet jej fani zareagowali.