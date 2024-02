Jest księdzem, wygrał show Polsatu. Czy modli się za duszę Kory? Odpowiedź zaskakuje

Ksiądz Maciej Czaczyk (30 l.) to triumfator 2. edycji "Must be the music. Tylko muzyka". Miał wtedy 17 lat i brawurowo wykonał balladę Erica Claptona „Tears in Heaven” oraz utwór „I co” Tadeusza Nalepy. Gdy wydawało się, że kariera piosenkarza i gitarzysty stoi przed nim otworem, wybrał zupełnie inną drogę. Po maturze wstąpił do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.