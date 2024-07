Hubert Urbański w otoczeniu trzech piękności. Kim są kobiety, do których się przytula?

Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz ponownie zostaną dziadkami. Ponad rok temu zadebiutowali w tej roli, a teraz znowu będą mogli cieszyć się maleństwem. Rodzina się powiększy, dziecko w drodze, więc - jak to zwykle bywa - radość jest ogromna. I choć Kurzajewski od dawna nie jest w związku ze Smaszcz, układając sobie na nowo życie z aktorką-prezenterką Katarzyną Cichopek, to parę zawsze będą łączyć dzieci. Przez 24 lata byli bowiem małżeństwem i doczekali się w tym czasie dwóch synów: 27-letniego dziś Franciszka oraz 18-letniego Juliana. Starszy z nich nieco ponad rok temu przywitał na świecie córeczkę, która jest owocem jego miłości z żoną Laurą. Oczywiście nie obyło się wówczas bez wizyty rodziców, choć Kurzajewski i Smaszcz polecieli zobaczyć maluszka w różnych terminach. Teraz być może wizyty we Włoszech, gdzie mieszka Franciszek, będą częstsze, bo wkrótce urodzi się druga wnuczka... lub wnuk.

Maciej Kurzajewski szczęśliwy! Rodzina się powiększy, dziecko w drodze. Zewsząd płyną gratulacje

Serwis Plotek ujawnił, że Franciszek i jego żona Laura spodziewają się drugiego dziecka. Miała to ujawnić osoba z otoczenia rodziny. Nie jest jeszcze znana płeć dziecka, więc nie wiadomo, czy będzie to kolejna wnuczka, czy być może wnuk. Jedno jest pewne: szczęście z pewnością bije zarówno z rodziców, jak i dumnych dziadków. Kto wie, może to właśnie maluchy będą spoiwem, który naprawi relacje pomiędzy Maciejem Kurzajewskim a Pauliną Smaszcz - przynajmniej na stopie koleżeńskiej. Katarzyna Cichopek mogłaby być z kolei wspaniałą ciocią - tak też wróżą internauci. Ale czy rzeczywiście tak się stanie? Czas pokaże. Na razie żadna z tych osób nie zabrała głosu w sprawie. Rodzicom oraz maluchom życzymy dużo zdrowia i miłości!

