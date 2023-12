Maciej Maleńczuk i Wojciech Waglewski pojawili się w programie "Onet Rano", by porozmawiać z Beatą Tadlą nie tylko na temat swojej twórczości, ale również na temat ostatnich zmian w polskim rządzie. W pewnym momencie temat rozmowy spadł na media publiczne, w tym TVP, a także obecność w tych mediach konkretnych, wybranych "przez władzę" artystów. Maciej Maleńczuk wtedy nie wytrzymał. Wściekł się przed kamerami i, nie gryząc się w język, powiedział wprost, co myśli o tym, jaką pozycję w TVP zajmują zespoły disco polo. - Niech sobie wracają do stodoły, skąd wyszli, a nie panoszą się po publicznych telewizjach i biorą państwowe pieniądze - powiedział Maciej Maleńczuk. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i podzieliła internautów. A to przecież nie jedyne, co powiedział charakterystyczny wokalista (i nie tylko on).

Maciej Maleńczuk wściekły jak osa przed kamerami. Puściły wszystkie hamulce! "Niech wracają do STODOŁY!"

Maciej Maleńczuk, ale też Wojciech Waglewski, opowiedzieli przy okazji rozmowy również o tym, jakie oni mają doświadczenia z współpracy z Telewizją Polską. Wokalista zespołu Homo Twist przyznał, że dostał od TVP propozycję wystąpienia na jubileuszu zespołu Boys.

- Chcieli, żebym coś im zaśpiewał. Jaki Boys, macie po 60 lat prawie i dalej się Boys nazywacie? Z przykrością stwierdzam, że absolutnie odmawiam. Bierzecie pieniądze za swoje plagiaty, za to, że wypuszczacie wszystko z presetu, zamiast grać na keyboardzie, to naciskacie start i za to bierzecie 120 tys.? - stwierdził Wojciech Waglewski i dodał, że ma nadzieję, że do TVP wróci nie tylko wolność wypowiedzi, ale i edukacja, wartościowe informacje, a nie tylko "rozrywka niskich lotów".

Maciej Maleńczuk najprawdopodobniej się z tym zgadza, sądząc po jego wypowiedziach.