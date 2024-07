Jerzy Stuhr zmarł dokładnie 9 lipca 2024 roku w wieku 77 lat. Od 2011 roku borykał się z nowotworem krtani, lecz mimo problemów zdrowotnych udało mu się wrócić do ukochanego teatru. Później znowu choroba go przycisnęła. Przeszedł zawał serca, doznał udaru mózgu. W ostatnich tygodniach media informowały o tym, że Jerzy Stuhr ma się coraz gorzej. Aż nadszedł ten okropny dzień, kiedy jego syn, Maciej Stuhr, przekazał druzgocące wieści: wybitny aktor nie żyje. Jego syn Maciej, także aktor, potwierdził śmierć taty, lecz na tamten moment sam się z nim publicznie nie pożegnał. Aż do późnego wieczora, kiedy po godzinie 21:00 opublikował wymowny wpis w mediach społecznościowych. Zamieścił czarno-białe zdjęcie, przedstawiające trzy pokolenia panów w tej samej pozie. Wśród nich oczywiście Jerzy Stuhr oraz Maciej Stuhr i mały chłopiec. Wystarczyło jedno słowo, którym Maciej opisał tę fotografię, by wywołać w sieci lawinę komentarzy.

Maciej Stuhr późnym wieczorem publicznie pożegnał ojca. Jedno słowo i zdjęcie, które wyciska łzy

Maciej Stuhr i Jerzy Stuhr byli ze sobą blisko. Relacja ojciec-syn nie była idealna, żadna nie jest, ale panowie świetnie się dogadywali i mieli ze sobą wspaniały kontakt. Można to było obserwować zarówno w obiektywach aparatów i kamer, jak również w relacjach, które ci sami prowadzili w sieci. Nie inaczej było tym razem. Zdjęcie zamieszczone na Instagramie przez Macieja Stuhra wywołało falę komentarzy.

- Wdzięczność - tym jednym słowem Maciej Stuhr opatrzył fotografię.

Pod wpisem można wyczytać kondolencje i wyrazy współczucia, które licznie składają nie tylko fani aktorów, lecz również osoby związane z branżą show-biznesu. - I wdzięczność, i miłość, to wieczność - napisała Natalia Kukulska. - Proszę przyjąć najgłębsze kondolencje - to z kolei Robert Motyka. - Wyrazy głębokiego współczucia - napisała Dominika Gwit. - Będziemy bardzo tęsknić. Tulę mocno - dodała Barbara Kurdej-Szatan. Tych wpisów jest więcej. Redakcja "Super Expressu" również do nich dołącza, składając wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie oraz najbliższym.

