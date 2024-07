Maciej Stuhr w ogniu krytyki. Tak radzi sobie z hejterami

Prosi, by się badać!

Maciej Stuhr to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów. Jego kariera nabrała tempa, kiedy zagrał w takich filmach, jak "Chłopaki nie płaczą", "Poranek kojota", "33 sceny z życia", "Listy do M.", "Planeta singli", "Belfer", "Diagnoza" czy "Szadź". Maciej to nie tylko świetny aktor, ale również stand-uper, który przemierza kraj z solowym programem.

"Wczoraj we Wrocławiu zakończyłem sezon teatralny i pierwszą trasę programu "Mam to wszystko w standupie". Zagrałem 93 przedstawienia, odwiedziłem 39 miast, łącznie przybyło do nas 51.801 widzów. Gdyby przybyli jednego wieczoru, wypełniliby Stadion Narodowy. Chciałbym im wszystkim raz jeszcze gorąco podziękować. Daliście mi wielką dawkę emocji i byliście najwspanialszą nagrodą aktorską, jaką w życiu dostałem" - napisał Maciej Stuhr na swoim instagramowym profilu.

Maciej Stuhr w ogniu krytyki

Okazuje się, że Maciej Stuhr nie ma zbyt łatwego życia. Nie wszystkim bowiem podobają się jego występy. Niedawno wyszło na jaw, że internauci mają o nim niezbyt dobre zdanie. Wygląda też na to, iż Maciej ma jednak trochę fanów. Napisał o nich w najnowszym poście w mediach społecznościowych.

"Gdy np. czytam komentarz "nigdy nie pójdę na film ze Stuhrem", to siłą rzeczy zastanawiam się, czy mam jeszcze jakichś "swoich" widzów, czy to już wszystko stracone. Ta trasa była więc dla mnie wyjątkowo cennym przeżyciem. Dodaliście mi potężnego wiatru w żagle" - napisał w sieci aktor.

Stuhr postanowił podziękować również swoim krytykom. Okazuje się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jego satyryczna trasa po Polsce odniosła wielki sukces.

"(...) każdy komentarz i reakcja w internecie bardzo nakręca koniunkturę, zwiększają się zasięgi i bilety dzięki Wam sprzedają się jeszcze lepiej" - poinformował swoich wiernych fanów aktor.

