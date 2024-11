Maciej Stuhr wystąpił w kościele i pokazał zdjęcia. Niektórzy natychmiast się oburzyli

Maciej Stuhr w lipcu stracił ojca. Żałobę przeżywa na swój sposób, jednocześnie, jak większość ludzi w podobnej sytuacji, ciężko pracuje. Jakiś czas temu aktor wyruszył w trasę po Stanach Zjednoczonych.

W sieci pochwalił się tym, że udało mu się wystąpić w kilku amerykańskich miastach. Sądząc po komentarzach, jego wielbiciele z chęcią zobaczyliby jego show w kolejnych - i miastach, i państwach. Aktor i satyryk już został wirtualnie zaproszony do Kanady czy Irlandii. Być może skorzysta? W USA jego fani wypełnili całe sale!

Jedna z nich wzbudziła w internecie niemałe kontrowersje. Maciej Stuhr wystąpił bowiem w kościele!

Na instagramowym profilu Macieja Stuhra znalazło się kilka ujęć z jego podróży po USA.

Kończymy dziś naszą amerykańską trasę. Toronto, Chicago, Plainville, New Jersey oraz Nowy Jork zdobyte. Grałem w życiu w różnych miejscach, ale w kościele? Po raz pierwszy! Good bless You all! - napisał na swoich profilach na Instagramie i Facebooku.