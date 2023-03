Maciej Stuhr wywija papierem toaletowym! Śmiechom nie było końca

Maciej Stuhr szaleje z papierem toaletowym na Instagramie! Rolka kręciła się jak karuzela śmiechu

Maciej Stuhr zostanie nową gwiazdą Instagrama?! Gwiazdor polskiego kina postanowił pokazać swoim obserwatorom coś, czego z pewnością w jego wykonaniu jeszcze nie widzieli. Zaczął zgłębiać nowe dla siebie funkcje Instagrama, czyli tak zwane rolki, krótkie filmiki. Połączył jednak naukę z zabawą. Na pierwszym krótkim filmiku nakręconym przez Macieja Stuhra widzimy coś niespodziewanego. Gwiazdor chwycił rolkę papieru toaletowego i zaczął nią wesoło wywijać na wszystkie strony! A to kręcił nią zapamiętale, a to kierował ją na widzów, to znów na siebie samego. O co chodzi? Inteligentni fani Macieja Stuhra aluzję pojęli w lot. "It’s official! To moja pierwsza rolka nakręcona na Instagramie!" - dopisał jednak dla pewności aktor pod filmikiem.

Fani zachwyceni rolką Macieja Stuhra. Plejada gwiazd w komentarzach

Co na to fani? "Uwielbiam Pana i błyskotliwość, którą Pan posiada" - zachwyca się jedna z fanek. Katarzyna Skrzynecka zostawiła ikonkę z kciukiem podniesionym do góry, a Jacek Kopczyński podesłał nawet całusa i dopisał: "Lubię tego Gościa. Są jednak i tacy, których te igraszki skłoniły do refleksji. "A takie rolki coraz droższe..." - pisze jedna z obserwatorek Macieja Stuhra. Pozostaje czekać na kolejne dzieła aktora!

