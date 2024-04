Magda Gessler nie może oddać moczu! Nagrali ją w kuluarach. Jak ona wygląda?!

Magda Gessler o operacjach plastycznych, botoksie i doczepach

Magda Gessler należy do osób, które nie owijają w bawełnę. Gwiazda programu "Kuchenne rewolucje" w TVN przyznała się m.in. do tego, że nosi doczepy. Magda Gessler ujawniła także prawdę o swojej wadze (udało jej się zrzucić 10 kg) i stosowaniu przez nią botoksu. - Wszyscy mówią, że to są operacje plastyczne, których nie używam. Nie używam żadnych operacji, żadnych wpuszczaczy, żadnych kwasów. Botoks używam, tu (pokazała miejsce między brwiami, gdzie tworzy się tzw. lwia zmarszczka - red.). Żeby nie być poważną damą - wyjaśniła Magda Gessler w programie "Autentyczni". Teraz do sieci wpadło szokujące nagranie, na którym widzimy, jak gwiazda TVN przygotowuje się do wejścia na wizję. Widać na nim, że Magda Gessler ma do siebie zdrowy dystans.

Celebrytka sama opublikowała nagranie z kuluarów, na którym żali się m.in. na to, że... nie może oddać moczu. Na wideo Magda Gessler - w towarzystwie speców od urody i fachowej aparatury - wygląda nieco osobliwie. - Tak powstaje telewizyjna Magda Gessler - słyszymy na głos mężczyzny robiącego za lektora. Gwiazda TVN po tej zapowiedzi wtrąca coś od siebie. - Tak zwana królowa. Królowa, która jest zniewolona. Nie może się ruszyć, iść zrobić siusiu... - mówi na nagraniu, do którego dołączyła tekst. - Cuda, cuda, cudeńka…!!! Wszystkie ręce na pokład, żeby w godzinę znaleźć się na planie! PS. Ostatnio spóźnienia są niemodne, hahaha… (trzeba mieć informacje na bieżąco!) - napisała z humorem Magda Gessler w opisie do filmiku. No cóż, nie od dziś wiadomo, że dla wyglądu czasem trzeba cierpieć. Na szczęście prowadząca program "Kuchenne rewolucje" w TVN i w naturalnej wersji, bez makijażu, prezentuje się znakomicie. A warto dodać, że Magda Gessler w zeszłym roku obchodziła swoje 70. urodziny!