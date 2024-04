To naprawdę ona?! Kinga Zawodnik po operacji zmniejszenia żołądka jest nie do poznania. Tak schudła gwiazda TVN

Magda Gessler jest jedną z największych gwiazd TVN. Trudno wyobrazić sobie tę stację bez charyzmatycznej restauratorki i programu "Kuchenne rewolucje". Wiecznie młodą celebrytkę ciągle roznosi energia. W 2023 roku Magda Gessler hucznie obchodziła swoje 70. urodziny. Tuż po imprezie na świat przyszedł jej kolejny wnuczek - tym razem dziecko jej syna Tadeusza Mullera. Generalnie wnuki są dla Magdy Gessler największym skarbem. W lipcu gwiazda TVN pokazała zdjęcie z najmłodszym wnuczkiem, a wzruszeni fani nie mogli napatrzeć się na ten słodki obrazek. Restauratorka nie tylko ma mnóstwo sił, lecz także wygląda na znacznie młodszą, niż jest w rzeczywistości. Czy to zasługa wyłącznie genów? W szczerej bo bólu rozmowie w programie "Autentyczni" Magda Gessler wyjawiła kilka prawd o sobie. Była mowa m.in. o doczepach, botoksie i wadze.

Magda Gessler szczerze o botoksie, doczepach i wadze

Gwiazda TVN wyznała m.in., że zrzuciła 10 kilogramów. Stwierdziła, że czuje się "lekka jak piórko". Magda Gessler rozwiązała także zagadkę... doczepów. - Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy kiedy występuję, mam założonych 10 doczepów. Są zagęszczone włosy - przyznała bez ściemniania. Restauratorka zapewniła także, że nie poddawała się żadnym operacjom plastycznym. Nie stroniła natomiast od botoksu. - Wszyscy mówią, że to są operacje plastyczne, których nie używam. Nie używam żadnych operacji, żadnych wpuszczaczy, żadnych kwasów. Botoks używam, tu (pokazała miejsce między brwiami, gdzie tworzy się tzw. lwia zmarszczka - red.). Żeby nie być poważną damą - wyjaśniła Magda Gessler. Jesteśmy jednak pewni, że gwiazda TVN młody wygląd i wielkie pokłady energii zawdzięcza przede wszystkim genom. W listopadzie pisaliśmy o tym, jak wygląda 92-letni tata prowadzącej "Kuchennej rewolucje". To wiele wyjaśnia. Zobacz naszą galerię: Magda Gessler nosi na głowie doczepy

