Magda Gessler opowiedziała o swojej największej miłości. Wyznanie gwiazdy TVN chwyta za serce

Magda Gessler jest mamą dwójki dzieci: Lary Gessler (34 l.) i Tadeusza Müllera (41 l.). Każde z nich założyło już własną rodzinę. Córka restauratorki ma dwie pociechy, a syn - jedną. Magda je ubóstwia. - Jestem absolutnie zakręcona na punkcie moich wnuków - mówi nam Gessler. - Każdy z nich jest inny, każdy ma coś wyjątkowego. Nena jest roztańczona, wesoła i odważna. Ma mój temperament! Benio to mały kucharz i odkrywca, a Antoś ma oczy mędrca…

Pojawienie się wnuków na świecie wywróciło świat gwiazdy TVN do góry nogami.

- To moje trzy serca i wielki skarb, na który czekałam. Odmienili mój świat, sposób patrzenia na życie! Dzięki nim moje życie nabrało innego sensu. Kocham moje wnuki do szaleństwa! To moje wieczne walentynki! - rozpływa się Gessler.

O tym, jaką Magda jest babcią, niejednokrotnie wypowiadała się Lara. - To nie jest babcia w klasycznym sensie. To jest pracująca kobieta i ani ja, ani Tadeusz nie wymagamy tego, żeby ona nagle zaczęła dziergać na drutach i siedziała w bujanym fotelu. Ona jest tak fantastyczną, inspirującą babcią właśnie przez to, że taka nie jest.

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!