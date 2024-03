Magda Gessler świntuszy w telewizji. Porównała śledzia do wibratora, a potem było jeszcze ostrzej. "Kuchenne rewolucje" w Bydgoszczy

Kuchenne rewolucje. 28 sezon. Magda Gessler dała czadu

Magda Gessler już po raz 28 (!) ruszyła w Polskę, by ratować upadające restaurację. Tym razem po raz pierwszy w historii programu zawitała do Bydgoszczy. Położona tam restauracja, prowadzona przez Jakuba i Annę Micianiec, działała dotąd pod nazwą Gusto Kuchnia & Wino od 2015 roku przy ul. Gdańskiej, a od czerwca bieżącego roku przy ul. Fredry 1. Jak dowiedział się bydgoski oddział "Super Expressu", Magda Gessler odwiedziła restaurację w połowie października ub.r. Zorganizowano wtedy tradycyjną kolację, w czasie której prezentowane było nowe menu. Goście byli zachwyceni.

Pikantne żarty Magdy Gessler

Magda Gessler już nie raz udowodniła, że lubi pikanterię - i nie chodzi tu wcale o jedzenie, a o skojarzenia i żarty. W końcu to właśnie ona prowadziła program "Sexy kuchania Magdy Gessler", w którym prezentowała, jak w seksowny sposób gotować potrawy, które są afrodyzjakami i pomagają ludziom podczas miłosnych uniesień.

W czasie rewolucji w Bydgoszczy Magda Gessler zamówiła na przystawkę śledzia, którego nie dała rady zjeść. Gwiazda porównała go do... zabawki erotycznej. - Śledziowy wibrator - powiedziała, gdy zauważyła, że śledź jest sztywny. W czasie gotowania Gessler, wkładając do garnka pory, krzyknęła, że jest to "bardzo sexy", a masowanie kiełbasy porównywała do masowania siebie.

Po rewolucji restauracja nazywa się "Dzikowisko". W jej menu pojawiła się oczywiście dziczyzna, co wyjątkowo przypadło do gustu bydgoszczanom, którzy teraz tłumnie odwiedzają lokal. Udany był też powrót Magdy Gessler do restauracji. Gwiazda nazwała ją wręcz "ambasadą dziczyzny" w Polsce.