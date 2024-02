Magda Gessler kiedyś i dziś. Nie poznalibyście jej na ulicy!

Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie wiedziałaby, kim jest Magda Gessler. Restauratorka od 12 lat prowadzi program "Kuchenne rewolucje", a także jest jurorką programu "MasterChef". Jednak nie lata pracy w telewizji powodują, że wszyscy ją znamy, lecz jej osobowość i oryginalny temperament. Kochają ją ci starsi i ci młodsi, którzy na jej koncie na Instagramie wyznają jej miłość i podziw. Są jednak też złośliwcy, którzy krytykują wygląd restauratorki, zarzucając jej, że przeszła operacje plastyczne.

"Nie zrobiłam żadnej operacji plastycznej! Nie powiększyłam ust, tak jak piszecie!!! Miło mi, że doceniacie mój makijaż, bo to jego zasługa. To jest prawdziwa magia! Makijaż czyni cuda. Uwierzcie mi. Powiększa usta, zmniejsza nos, modeluje twarz, zmienia każdą kobietę nie do poznania" – zapewniała jakiś czas temu.

Magda Gessler w czasach młodości była skromna

W sieci jest dużo zdjęć Magdy Gessler z czasów młodości. Restauratorka również zamieszczała takie na swoim Instagramie. Zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat budzą spore emocje wśród jej fanów. W końcu w młodości gwiazda "Kuchennych rewolucji" wyglądała zupełnie inaczej. Przede wszystkim ubierała się w skromne kreacje. Takie kolory jak czarny, biały i beżowy towarzyszyły jej niemal codziennie. Nie przepadała za dużą biżuterią, którą dziś jest niemal obwieszona. Jednak największą uwagę przykuwają jej włosy. Nie było ich tyle co dziś. Gwiazda miała zdecydowanie mniej drobnych loczków, przez co optycznie fryzura wydawała się delikatniejsza. Warto też zwrócić uwagę na makijaż gwiazdy, który kilkanaście lat temu był delikatniejszy. Jedno jest pewne. Magda Gessler jest nadal piękną kobietą. My zdecydowanie bardziej wolimy jej dzisiejszy, kolorowy look.

Gwiazda "Kuchennych Rewolucji" dba o formę

Wiadomo, że z wiekiem kobietom przybywa na wadze. Gessler robi wszystko by zachować zgrabną sylwetkę. Ostatnio schudła 10 kg. - Ja po prostu jem dużo warzyw, pomidory, pieczone ziemniaki, ryby. Ale chyba mój sposób na dietę cud to intensywna praca! Ciągle jestem w biegu, ale jednocześnie staram się nie zapominać o regularności w jedzeniu. Z tym że jem mniejsze porcje. To żadne odkrycie, ale działa! – zdradziła "Super Expressowi".

