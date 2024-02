Magda Gessler wrzuciła fotkę i zapewnia: Nic sztucznego! Fani są innego zdanie

Niemal każde zdjęcie, które Magda Gessler zamieszcza na swoim profilu na Instagramie, jest szeroko komentowane. Jedni zachwycają się jej urodą, pisząc, że jest zjawiskowo piękna, inni zarzucają jej, że przeszła wiele zabiegów upiększających. Gwiazda wielokrotnie wdawała się w dyskusję w komentarzach. "Nie zrobiłam żadnej operacji plastycznej! Nie powiększyłam ust tak jak piszecie!!! Miło mi, że doceniacie mój makijaż, bo to jego zasługa. To jest prawdziwa magia! Makijaż czyni cuda. Uwierzcie mi. Powiększa usta, zmniejsza nos, modeluje twarz, zmienia każdą kobietę nie do poznania" – zapewniała jakiś czas temu.

Gessler chce wyciąć powieki?

Wtedy też dodała, że nie wyklucza, że kiedyś zdecyduje się na poprawę urody. "Może i potrzebowałabym zabiegów? Tak, z chęcią zrobiłabym powieki, bo mam nadmiar, ale kiedy?? Moje życie jest w biegu!! To rollercoaster... bez snu, bez przerwy, a na zabiegi trzeba mieć czas, którego ja nie mam nawet na 2-godzinny masaż!" - dodała.

Fani zarzucają Gessler kłamstwo

Teraz gwiazda w dniu zakochanych po raz kolejny zamieściła swoje portretowe zdjęcie z bliska. Zapewniła, że jej piękny wygląd to jedynie dobry makijaż i perfekcyjna fryzura. - Walentynkowy look... nic sztucznego, nic obcego, tak wygląda sztuka dobrego makijażu i fryzury. To jest to. Nie trzeba nic więcej - napisała. Niestety internauci po raz kolejny byli innego zdania. "Oj Pani Magdo, medycyna jest dla ludzi. Ja się nie wstydzę, że z niej korzystam, chociaż z umiarem" - napisała jedna z fanek. Na odpowiedź Gessler nie musiała długo czekać. "Jak skorzystam, pochwalę się i podzielę efektem. Proszę nie insynuować czegoś, czego nie stosuję" - odpisała stanowczo.

Jak dla nas Magda Gessler zawsze wygląda zjawiskowo.

Zobaczcie galerię pod artykułem.