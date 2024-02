Katarzyna Dowbor mówi o miłości. Pokazała wspólne zdjęcie zrobione w walentynki

Tak naprawdę wygląda Ralph Kaminski. Bez peruki nikt by go nie poznał! Prawdziwe włosy powalają

Pierwsze i drugie małżeństwo

Katarzyna Dowbor próbowała znaleźć stabilizację u boku jednego mężczyzny. Niestety nie było jej to dane. Jej pierwszą miłością i mężem był Piotr Dowbor. Katarzyna i student matematyki na ślubnym kobiercu stanęli bardzo szybko. Dziennikarka miała wtedy zaledwie 19 lat. Niedługo potem zostali rodzicami, a owocem ich miłości jest Maciej Dowbor. Niestety, małżeństwo zakończyło się trzy lata po porodzie chłopca. Drugim mężem Katarzyny Dowbor był dziennikarz Janusz Atlas. Para pobrała się w 1982. Ich małżeństwo trwało siedem lat. Powodem rozstania było uzależnienie mężczyzny od alkoholu i chorobliwej zazdrości. - Janusz bardzo często przesadzał i potrafił się awanturować. Pamiętam aferę na balu, gdy ktoś poprosił mnie do tańca. Tego sobie mąż nie życzył, i była afera. Koledzy z telewizji bali się i traktowali mnie z dystansem" - mówiła Katarzyna Dowbor w wywiadzie dla "Vivy!".

Do trzech razy sztuka?

Kolejnym mężczyzną, dla którego gwiazda telewizji straciła głowę, był dziennikarz sportowy Grzegorz Świątkiewicz. Niestety i to małżeństwo nie przetrwało. Rozwiedli się po 12 latach wspólnego życia. - Mój były mąż to bardzo fajny człowiek i nie mam mu nic do zarzucenia. Miał pecha, że poznałam miłość swojego życia – mówiła Dowbor w jednym z wywiadów. Wtedy jeszcze wierzyła w miłość.

Grzeszna miłość i dziecko

Największą miłością życia Dowbor był Jerzy Baczyński. Niestety, dziennikarz miał żonę i syna i nie zdecydował się porzucić rodziny dla ukochanej, mimo że i oni w 1999 r. doczekali się wspólnego dziecka - Marysi. Po trzech małżeństwach i innych związkach, dziennikarka nigdy więcej nie zdecydowała się na stały związek, a tym bardziej na kolejny ślub. - Uważam, że trzy rozwody były moimi klęskami. Po co mi kolejny? – zapewniała.

Walentynkowe zdjęcie

Teraz największą miłością gwiazdy są zwierzęta. Dowbor ma konie, koty i psy. To właśnie z nimi gwiazda spędziła dzień zakochanych. - Razem z moimi walentynkami życzę Wam dużo miłości przez cały rok! - napisała pod zdjęciem.

