Katarzyna Dowbor w zeszłym roku straciła pracę w programie "Nasz nowy dom" w telewizji Polsat. Z kolei 2024 rok w życiu zawodowym dziennikarki rozpoczął się znakomicie. Katarzyna Dowbor po 11 latach wróciła do TVP, gdzie prowadzi program "Pytanie na śniadanie". Niewiele z kolei mówi się ostatnio o życiu prywatnym prezenterki. Głośno za to było o jej nieślubnej córce - Marii Dowbor-Baczyńskiej. Pojawiły się plotki, jakoby dziewczyna miała mieć nowego partnera. Ludzie zaczęli nawet snuć rozważania na temat ślubu Marii. W końcu Katarzyna Dowbor została zapytana przez magazyn "Dobry Tydzień" o plany swojej córki. Odpowiedź była stanowcza. - Nie komentuje, bo to jest prywatne życie córki. Dla mnie najważniejsze, żeby Marysia była szczęśliwa! - odparła krótko.

Katarzyna Dowbor związki, mężowie, dzieci

Katarzyna Dowbor jest bardzo dumna ze swoich dzieci. Maciej - podobnie jak mama - został gwiazdą telewizji, a młodsza od brata o 21 lat Maria studiowała psychologię i filozofię w Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu obroniła licencjat i rozpoczęła studia magisterskie. Do tego Maria Dowbor-Baczyńska wydała debiutancki tomik poezji zatytułowany "Chwasty ukryte". Ojcem dziewczyny jest znany dziennikarz i od 1994 roku redaktor naczelny tygodnika "Polityka" Jerzy Baczyński. Katarzyna Dowbor nie brała z nim ślubu. Gwiazda TVP miała za to trzech innych mężów: Piotra Dowbora, Janusza Atlasa i Grzegorza Świątkiewicza. Wszystkie małżeństwa zakończyły się rozwodami.

