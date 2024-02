Szok! Ewa Farna zdjęła doczepy i wyznała: Trochę prawdy o mnie

Kiedy pojawia się na czerwonym dywanie albo na koncercie, zawsze zachwyca. Ewa Farna lubi zwracać na siebie uwagę, dlatego też stara się dbać o każdą swoją stylizację. Piosenkarka nie boi się bawić trendami. Często wybiera spodnie z obszerną nogawką, czy też krótką mini, do której zakłada długie kozaki. A ostatnio zwróciła na siebie uwagę nie stylizacjami, a swoją niesamowitą figurą. Ewa jest coraz mniejszych rozmiarów. "10 kg mniej, 10 lat młodsza. Brawo za upór!" - piszą fani pod jej zdjęciami. "Ćwicz, cokolwiek lubisz, nie tylko po to, by schudnąć, ale także po to, by być zdrowym. Słuchaj ekspertów, a nie sławnych ludzi z Instagrama. Najważniejsze jest zweryfikowanie źródeł" - zaapelowała artystka do innych ludzi walczących z wagą na łamach czeskiego portalu Blesk.cz.

Nie lubi diet

Jak kiedyś wyznała, nie katuje się dietami. - Często wierzyłam w jakieś bzdury. Bałam się jedzenia, po prostu ciągle coś wcinałam (...) Zwracały się do mnie również różne firmy z prośbą o promocję (...). Cieszę się, że zawsze odmawiałam i nie chciałam tego robić. Krótkotrwałe diety obiecujące zrzucenie dziesięciu kilogramów w dziesięć dni, a potem powrót do nawyków uważam za głupie - powiedziała.

Farna zdjęła doczepy

Teraz Farna zdecydowała się pokazać filmik, który zdradza jej sekrety. Artystka pokazała się na nim bez makijażu, zdradziła co robi za kulisami, gdzie cały sztab ludzi dba o jej wygląd. Przyznała się również do swojego największego sekretu - włosów. Ewa Farna pokazała się w kucyku, a za nią stanęła kobieta, która trzymała w dłoniach dwa długie pasma sztucznych włosów, które zazwyczaj Ewa ma ukryte w swoich naturalnych włosach. - Jestem Ewa... trochę prawdy o mnie - podpisała film.

Fani gwiazdy docenili jej szczerość i filmik z poczuciem humoru. "Kapitalna jesteś. Uwielbiam Cię dziewczyno", "Kocham Cię kobieto, jesteś wspaniała" - pisali pod nagraniem."

