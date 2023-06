Powalająca szczerość

Koszmarne dzieciństwo córki Magdy Gessler. Po latach wyznała mroczne sekrety

Magda Gessler to kobieta nie tylko przedsiębiorcza, lecz także waleczna. Determinacja, którą wykazała się w walce ze złem, sprawiała, że dzieciństwo jej ukochanej córki Lary mocno różniło się od życia rówieśników. Z perspektywy czasu takie dzieciństwo wydawać może się koszmarne, ale na szczęście rodzice Lary Gessler robili, co mogli, by osłodzić jej życie. Córka Magdy Gessler po latach wyznała mroczne sekrety dzieciństwa. Wszystko przez to, że jej mama wypowiedziała wojnę potężnej w latach 90. mafii.