Magda Gessler wyprawiła huczne imieniny. Nie uwierzycie, kto był jej gościem. Nowa przyjaźń w show-biznesie? [ZDJĘCIA]

Według Magdy Gessler najlepszym sposobem na świętowanie jest pyszne jedzenie. Obchodząc imieniny, zaprosiła więc swoich bliskich do popularnej włoskiej restauracji w Warszawie. Na ucztę przybyła jej córka Lara Gessler (34 l.) z mężem, projektanci jej ulubionej marki MMC i serdecznie zaprzyjaźniony z restauratorką znany ortopeda Robert Śmigielski.

Magda Gessler zaprzyjaźniła się z Ewą Chodakowską

Co ciekawe, jedną z gościń Magdy była Ewa Chodakowska. Jak udało nam się ustalić, panie poznały się całkiem niedawno, ale od razu przypadły sobie do gustu, a dziś wręcz się uwielbiają! Trenerka przyszła na przyjęcie z ogromnym bukietem fioletowych kwiatów, które bardzo przypadły do gustu solenizantce. Specjalnie wyszła nawet przed restaurację, by przywitać Ewę czułym uściskiem. Bo Magda Gessler wie, jak być gospodarzem imprezy!

Zobaczcie w naszej galerii, jak świętuje Magda Gessler:

