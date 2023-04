Magda Gessler zarabia na komuniach. Tyle zapłacisz za przystawkę, rosół, pierś z kaczki i torcik

Zygmunt Chajzer o komunijnych popisach bogactwa. "Jak się mają czuć rodzice i dzieciaki, których na to nie stać"

Wysokie ceny w lokalach, które są sygnowane nazwiskiem Magdy Gessler, nie są dla nikogo zaskoczeniem. Jak podkreśla gwiazda TVN, idą one w parze z jakością serwowanych potraw. W przypadku "U Fukiera" atutem jest także lokalizacja - restauracja znajduje się bowiem w samym sercu Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Komunia u Magdy Gessler. Zostały ostatnie miejsca

Jak się dowiadujemy, pozostały jeszcze ostatnie wolne terminy na maj i czerwiec, kiedy to odbywają się przyjęcia komunijne. Ceny jednak mogą przyprawić o ból głowy - za najtańszy talerzyk zapłacimy bowiem 330 złotych! Najdroższa opcja to 390 złotych za osobę. Możemy też wybrać menu wegetariańskie, co ostatnio jest już standardem.

Jak przekonują przedstawiciele lokalu - każdy, kto zdecyduje się na rezerwację, może liczyć nie tylko na "wykwintne dania kuchni polskiej łączące tradycje z nowoczesnością", ale też kompleksową obsługę. Nie ma także ograniczeń czasowych, co pozwoli w spokoju delektować się posiłkami i czasem spędzonym z rodziną.

– Tutaj płaci się za przywilej grzania się w blasku cudzej sławy, która zazwyczaj jest oprawiona prestiżową lokalizacją, wyrafinowanym wystrojem i wyszukanymi produktami. Te lokale mają wysokie koszty, więc ceny muszą być w nich też wysokie. I to mnie nie dziwi – komentuje znany krytyk kulinarny Maciej Nowak w rozmowie z WP.

Przykładowe menu u Magdy Gessler za 390 złotych

Carpaccio z polędwicy marynowanej w imbirze i pieprzu

Półgęsek wędzony z sosem z jeżyn na czerwonym winie

Rumiany rosół na wielu mięsach z jarzynami, serwowany z domowymi kluskami

Pierś z kaczki marynowana w rozmarynie podana na sosie śliwkowym w towarzystwie buraczków concasse i tradycyjnych kopytek z masłem

Torcik pistacjowo-malinowy

