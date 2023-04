Kosztowne święta w restauracjach gwiazd! Ceny z kosmosu!

Córka Urszuli Dudziak miała ponad 5 promili we krwi, gdy trafiła do szpitala. Była naga i poturbowana, prawie straciła życie!

Magda Gessler (70 l.), Ewa Wachowicz (53 l.) i Piotr Adamczyk (51 l.) to gwiazdy, które od lat prowadzą gastronomiczne biznesy. Wielkanocne menu u każdego z celebrytów zapowiada się wybornie. W ofertach cateringowych znajdziemy m.in. domowy majonez, tarty chrzan, sałatkę jarzynową, jajka faszerowane, schab marynowany, śledzie, swojską kiełbasę, żur na prawdziwkach, barszcz, bigos, karkówkę, baby drożdżowe i mazurki i wiele innych specjałów. Na samą myśl aż ślinka cieknie. Niestety za wszystko trzeba słono zapłacić, bo znani i lubiani się cenią. Z drugiej strony za kosmiczne ceny odpowiada również galopująca inflacja.

Ale mimo zawrotnych cen restauracje należące do kulinarnych guru przeżywają oblężenie. Królowa „Kuchennych rewolucji” prowadzi kilka restauracji w stolicy, w tym jej ulubiony lokal U Fukiera na Starówce, gdzie można zaopatrzyć się w wielkanocne potrawy przyrządzone według tradycyjnych receptur restauratorki. Do wyboru są dwa zestawy potraw w cenie 190 zł i 260 zł za osobę. Gessler oferuje także dwa rodzaje wielkanocnego koszyczka po 115 zł. Można też skompletować wszystko według własnego gustu. Najdroższa w wielkanocnym menu jest pieczona kaczka, za którą trzeba zapłacić aż 190 zł. Zarówno barszcz biały, jak i żur to koszt ok. 70 zł za 900 ml. Wielbiciele słodkości wydadzą 88 zł na babkę z bakaliami i 65 zł na mazurka różanego.

Natomiast Ewa Wachowicz jest właścicielką restauracji Zalepianki, mieszczącej się w Krakowie przy słynnych Plantach. Ceny wielu dań wprawiają w osłupienie, ale przeciętny Kowalski może kupić sobie na Wielkanoc litr żurku na wędzonce za 30 zł lub tyle samo zupy chrzanowej za 26 zł.

Piotr Adamczyk zaprasza zaś do Starego Domu na warszawskim Mokotowie. U aktora większość dań obliczana jest w porcjach. I tak za śledzika trzeba u niego zapłacić 41 zł, pół kaczki z młodą kapustką to 79 zł, za babę drożdżową 90 zł, a za sernik 95 zł.

Nie jest tanio! Trudno powiedzieć, u której z gwiazd jest najdrożej, ponieważ dania różnią się gramaturą i dodatkami. Na pewno z nóg zwalają ceny jajek faszerowanych u Gessler gdzie za 5 połówek, czyli za dwa i pół jajka trzeba zapłacić aż 35 zł.

Magda Gessler:

Mazurek różany 350 g - 65 zł

Sałatka jarzynowa 300 g - 41 zł

Żur na prawdziwkach 900 g - 75 zł

Ewa Wachowicz:

Mazurek, 1 szt. - 110 zł

Sałatka jarzynowa 1 kg - 67 zł

Żurek na wędzące 30 zł/l

Piotr Adamczyk:

Mazurek, 1 szt. - 90 zł

Żur na zakwasie, 900 g - 75 zł

Sałatka jarzynowa, porcja - 39 zł

Halina Kowalska ma długi. Komornik puka do jej drzwi w Skolimowie: Błagam o pomoc Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.