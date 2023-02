Adamczyk kosi dolary. Wszystko już wiadomo!

i Autor: Akpa Polscy aktorzy mają bajeczne stawki za granicą

To się nazywa „amerykańskie marzenie”. Polscy aktorzy zarabiają w USA krocie, pod warunkiem że zostaną dostrzeżeni. Do niedawna było ich niewielu, ale ostatnio nasze gwiazdy całkiem nieźle radzą sobie na Zachodzie. Taki Piotr Adamczyk (51 l.) wyrasta nam powoli na kandydata do zamieszkania na stałe w Hollywood. Jego żona Karolina Szymczak (32 l.) zaczyna tam robić poważną karierę, a on sam może już liczyć na stawki rzędu 180 tys. dolarów - czyli 800 tys. zł za jedną amerykańską produkcję. Ba, nawet stawka sięgnie niebawem miliona!