Magda Gessler za kilka dni skończy 70. lat! Emerytura i koniec "Kuchennych rewolucji"? Wiemy, jakie ma plany

Magda Gessler, jako babcia, spisuje się na medal. Potwierdziła to jej córka, Lara. - Przez to, że nie miała idealnych relacji ze swoimi rodzicami, a zawsze miała superrelacje z dziadkami, zawsze pozycjonowała się tak, że będzie superbabcią. Więc teraz ma do tego pole i bardzo o to dba – powiedziała w jednym z wywiadów.

Wkrótce gwiazda TVN po raz trzeci zostanie babcią, co bardzo ją cieszy. - Największa radość. To jest niewiarygodne, zawsze o tym marzyłam, ale po cichu. Nigdy nie mówiłam głośno, żeby dzieci się nie stresowały. I jedno i drugie. Syn będzie niedługo tatą. A ja mam w sumie już niedługo troje wnucząt – mówiła z dumą.

Pojawiły się głosy, że być może po 70. urodzinach Magda Gessler będzie chciała odpocząć i skupić się na życiu rodzinnym. Nic bardziej mylnego! W rozmowie z Party.pl przyznała, że praca to dla niej... odpoczynek. - To jest mój odpoczynek. Mi się wydaje, że kontakt z ludźmi to jest tak fascynujące, tak interesujące, że spełnianie mojej pasji, pomoc ludziom i psychiczna i zdrowotna jest chyba moim celem w życiu – wyznała. W czym tkwi jej przepis na sukces? - Trzeba kochać to, co się robi. Trzeba kochać ludzi, patrzeć im w oczy, uśmiechać się – dodała.

Cieszycie się, że "Kuchenne rewolucje" nie znikną?

Magda Gessler: Wnuczka odziedziczyła temperament po mnie!