Magda Gessler zdradza swoje świąteczne sekrety. Mówi o karpiu, uszkach i... sushi

Magda Gessler, królowa polskiej gastronomii, uwielbia święta Bożego Narodzenia. Gwiazda "MasterChefa" podzieliła się z nami swoimi ulubionymi wigilijnymi smakami i nieoczywistymi pomysłami na świąteczne potrawy. Okazuje się, że tradycja wciąż odgrywa u niej kluczową rolę, choć nie brakuje miejsca na kulinarne eksperymenty.

Najbardziej lubię karpia po żydowsku, ubóstwiam uszka z grzybami, najcudowniejszy barszcz na świecie i najlepszego śledzia. Dobry śledź to dzisiaj prawdziwy rarytas! Myślę, że chyba wszystkie wigilijne potrawy uwielbiam. Nie pamiętam, żeby była jakaś taka, której nie lubię – wyznała nam Magda Gessler. Po chwili zastanowienia dodała jednak: – Może najmniej lubię pierogi z kapustą i grzybami, bo wydają mi się ciężkostrawne, ale to wszystko.

Karp – ulubieniec Magdy Gessler w nowej odsłonie

Karp dla Magdy Gessler to prawdziwy hit świątecznego stołu. Restauratorka zdradziła, że ma swój niezawodny sposób na to, by nawet sceptycy pokochali tę rybę.

Ja karpia uwielbiam! Robię go w taki sposób, że każdy by go też polubił. Jest jak faworki, wspaniały, do tego bez ości – mówi z zachwytem.

Owoce morza na wigilijnym stole Magdy Gessler

Choć tradycja króluje w domu Magdy Gessler, to restauratorka nie boi się wprowadzać do swojego świątecznego menu bardziej nietypowych potraw.

Z takich nietypowych rzeczy, to owoce morza, bo bardzo je lubimy, jeśli są dobrze przyrządzone. Restauratorka szczególnie poleca red snappera (lucjana czerwonego - przyp. aut.), pieczonego w całości w greckim stylu. Z dużą ilością cytryny, to danie, które bardzo lubimy – zdradza gwiazda.

A jak wyglądają owoce morza w wersji świątecznej?

Dlatego, że jednak dzieci moje się dorywają i lubią bardzo. Lubię, żeby były świeże i z tej okazji się sprowadzają prosto z Hiszpanii. Natomiast nie da się ukryć, że nie korzystam z tych tajskich owoców morza, bo wydaje mi się, że morze jest bardzo zanieczyszczone... Skoro już jest to święto i Wigilia, to jeśli już sięgam po owoce morza, to żeby one były najczystsze, jakie mogą być, czyli z północnej Hiszpanii

Jak Magda Gessler podaje owoce morza?

Moje dzieci raczej lubią prosto z wody, która przedtem jest aromatyzowana liściem laurowym, cebulą, koprem – dodaje.

Jedna zasada: żadnego sushi!

Magda Gessler jest otwarta na nowe smaki, ale ma jedną zasadę, której zawsze się trzyma.

Wszystko - poza sushi. Uważam, że już przeszliśmy chyba tą szczepionkę sushi na wigilię – mówi stanowczo.

Choć nie każdy może pozwolić sobie na takie kulinarne eksperymenty jak owoce morza sprowadzane z Hiszpanii, jedno jest pewne – tradycyjne wigilijne potrawy wciąż mają swoją niepowtarzalną magię. W końcu, jak podkreśla Gessler, święta to czas, kiedy stół łączy rodzinę, a smak potraw potrafi przywołać najpiękniejsze wspomnienia.

