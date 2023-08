Zaatakował Magdę Gessler. Karma szybko do niego wróciła

Magda Gessler lubi dzielić się kadrami ze swojego życia. Przez niektóre wpisy fani zarzucali jej, że mogła je pisać pod wpływem trunków. Magda Gessler była mocno zraniona tymi zarzutami.

- Największa bzdura to to, że piję alkohol i że mam jakieś uzależnienie. To obłęd, ponieważ ani u mnie w domu, ani nigdy nie było takiego problemu – powiedziała dla plejada.pl, Magda Gessler.