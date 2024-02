Magda Mołek rozpłakała się na wizji, kiedy usłyszała historię Komendy [GALERIA]

Gerard Komenda oraz Krzysztof Klemański udzielili wywiadu w "Dzień Dobry TVN". Mężczyźni przyznali, iż przez 18 lat nikt im nie wierzył, że Tomasz jest niewinny. Bracia Komendy stwierdzili, że najgorsza była bezsilność. Choć ze wszystkich sił starali się pomóc, to nikt nie chciał ich słuchać. Rodzina niesłusznie skazanego musiała się także mierzyć z atakami sąsiadów i wyzwiskami. Wyznali, że choć sąd uznał, że Tomasz jest niewinny, to rodzina zamordowanej dziewczyny wciąż wierzy, że to on dokonał zbrodni.

Gerard Komenda oraz Krzysztof Klemański opowiedzieli, jak wyglądają pierwsze tygodnie Tomasza Komendy na wolności. Zdradzili, że największym zaskoczeniem było dla niego szybkie tempo życia i ciągły pośpiech. Historia opowiedziana przez rodzinę byłego więźnia wstrząsnęła Magdą Mołek. Dziennikarka z trudem opanowywała wzruszenie. Na koniec dodała "zawsze płaczę na happy endach" i otarła łzy.

W galerii poniżej zdjęcia Tomasza Komendy: