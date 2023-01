Magda Narożna na „Sylwestrze Marzeń” miała kreację od innej wokalistki disco polo! [wideo]

Magdalena Narożna podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką” wyglądała naprawdę zjawiskowo w każdym wydaniu. - O sylwestrowych kreacjach pomyślałam już dawno. Niektóre były zamówione już kilka miesięcy temu, szyte na moje zamówienie - mówi nam wokalistka grupy Piękni i Młodzi. Naszą uwagę przykuła różowa suknia z falbanami, którą można nosić na dwa sposoby, jako krótką sukienkę lub w nieco bogatszej wersji z dopinanym trenem, iście w królewskim stylu. Okazuje się, że ten look przygotowała dla niej, znana z hitu „Szarlotka” Monika Chwajoł. Obie gwiazdy od dawna się przyjaźnią i to nie pierwszy raz, kiedy Narożna wystąpiła w jej stroju. Artystka w rozmowie z „Super Expressem” przyznała, że nie rywalizuje z koleżankami z branży, a z Moniką lubią się i wspierają. - Przepiękna sukienka. Monika jest bardzo zdolna i dziękuję jej, że jest chętna do tego, żeby razem współpracować - cieszy się Magda. - Po co ze sobą rywalizować? Każda piękna kobieta powinna być pewna siebie i powinna dążyć przed siebie, a nie cofać się. Jeżeli ktoś nie jest pewny siebie, to się ogląda za siebie. Ja nie potrzebuję się oglądać. Jestem pewna siebie, Monia jest pewna siebie i to jest najważniejsze. Trzeba się wspierać, a nie siebie dołować i ściągać w dół. Tak nie można - zauważa gwiazda i potwierdza, że przyjaźń między kobietami w środowisku artystycznym może naprawdę istnieć.

Więcej w naszym materiale wideo!

Magda Narożna o kobiecej przyjaźni w świecie disco polo