Magdalena Ogórek w Rzymie. Wybuchła piekielna awantura z panem Romanem!

Magdalena Ogórek w Rzymie ładuje akumulatory

Magdalena Ogórek po zmianie władze może obawiać się o swoją pracę w TVP. Piękna prezenterka ma jednak spore doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach, a także imponujące wykształcenie - Magdalena Ogórek jest historyczką i doktorem nauk humanistycznych. Ma za sobą także różne role aktorskie - wystąpiła m.in. w serialu "Lokatorzy", a także w wielkim hicie TVP "Na dobre i na złe". Podejrzewany zatem, że zawodowo sobie w życiu poradzi. Odrywając się nieco od polskiego podwórka i sytuacji w TVP, Magdalena Ogórek zdecydowała się naładować akumulatory w Rzymie. Wszystko było fajnie, dopóki nie wybuchła piekielna awantura. Wszystko zaczęło się od niewinnych filmików, które prezenterka wrzuciła na swój profil na Instagramie.

Magdalena Ogórek starła się z panem Romanem. Nikt nie odpuszczał

Magdalena Ogórek pokazała na nagraniach siebie i uroki stolicy Włoch. - Piękne pozdrowienia dla Państwa z Wiecznego Miasta - napisała prezenterka. Po chwili się zaczęło! - Czy odkryła już pani różnicę między biblioteką watykańską a, archiwami? (pis. org. - red.) - zaczepił gwiazdę TVP pan Roman. - pana wiedza o tych sprawach jest na tym samym poziomie, co wiedza o interpunkcji - odparła mu Magdalena Ogórek. Pan Roman jedna nie dawał za wygraną. - Rozumiem, że tłumaczenie o przypadkowym wciśnięciu spacji i przecinka jest żenujące, prymitywne i nie wchodzi w grę? I nie odpowiedziała Pani na moje pytanie - odpisał mężczyzna. Prezenterka też nie zamierzała odpuszczać. - niech nam pan objawi, gdzie znajduje się Biblioteka Watykańska, gdzie Archiwa, jak się dzielą i jaka jest procedura dopuszczenia do badań. Czekamy - poleciła internaucie Magdalena Ogórek. Pan Roman postanowił podjąć się wyzwania. - Oczywiście, że Biblioteka watykańska i archiwum to jest to samo. Pani, będąc tam na miejscu, wie o tym najlepiej. I, że otrzyma Pani nieograniczony dostęp do Archiwum, to w to absolutnie nie wątpię - napisał.

