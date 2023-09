Magdalena Różczka przyłapana na czułościach w kinie. Gdzie on trzyma te ręce! A to wszystko przy ludziach

Najprzystojniejszy Polak w "The Voice of Poland”! Tak śpiewa

Jan Holoubek, syn Magdaleny Zawadzkiej (79 l.) i niezapomnianego Gustawa Holuobka (†84 l.) robi zawrotną reżyserską karierę. W tym tygodniu w Warszawie odbyła się uroczysta premiera jego najnowszego filmu. Artystę wspierała jego życiowa partnerka - aktorka Magdalena Różczka. Gdy tylko zapozowała do zdjęć na tzw. ściance, od razu popędziła do partnera. Jeszcze przed startem filmu wtulali się w siebie jak zakochani nastolatkowie. Jan Holoubek nie zwracał uwagi na to, że otacza ich tłum ludzi i jego rączki powędrowały na pośladki lubej. A ona wcale nie protestowała.

Jan Holoubek i Magdalena Różczka są parą od ponad 10 lat. Poznali się na planie serialu TVN „Lekarze”, w którym ona grała główną rolę, a on był jego operatorem. I tak wtedy zapatrzył się w piękną aktorkę, że do dziś nie może oderwać od niej wzroku.

