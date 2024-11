Co za wiadomość! Olga Kalicka znów jest w ciąży. To pewna informacja!

Magdalena Zawadzka pielęgnuje pamięć po mężu

Magdalena Zawadzka to nie tylko świetna aktorka, lecz także kobieta z wielką klasą. Jej konikiem jest dbanie o poprawność językową. Niedawno na ten temat mówiła w rozmowie z Anną Jurksztowicz dla portalu Złota Scena. Zwróciła uwagę na błąd, który masowo popełniają Polacy. - Ktoś do kogoś mówi "proszę panią", to ja zawsze mam ochotę powiedzieć: "proszę panią do tańca", a mówi się: "proszę pani" - instruowała Magdalena Zawadzka, która przez 35 lat była żoną Gustawa Holoubka. Wdowa do wybitnym artyście cały czas pielęgnuje po nim pamięć. W kwietniu wzięła udział w specjalnym koncercie ku czci męża, a 2 listopada, w Dzień Zaduszny, wraz z wnuczkami odwiedziła grób Gustawa Holoubka na warszawskich Powązkach. Magdalena Zawadzka cały czas jest też aktywna zawodowo.

Tak Magdalena Zawadzka wygląda w nieoficjalnej sytuacji

Obecnie gwiazda ćwiczy do spektaklu "Pułapka na myszy", który wystawiony będzie w warszawskim Teatrze Ateneum już 23 listopada. W sztuce w reżyserii Artura Tyszkiewicza, stworzonej na podstawie powieści Agathy Christi, gra także Magdalena Schejbal. I to właśnie ona pokazała w sieci fotkę z próby, na której widać Magdalenę Zawadzką w nieoficjalnej odsłonie. To sytuacja nietypowa, bo w końcu próba jest od próbowania, a nie od występowania przez publicznością. Tym ciekawsze są fotki pokazujące aktorów w trakcie ich treningów. Magdalena Zawadzka jednak i na próbie wygląda znakomicie, choć inaczej niż na ściance czy uroczystej gali. Na uwagę zwracają przede wszystkim białe buciory gwiazdy, zapewne bardzo wygodne. Przy okazji Magdalena Schejbal zwróciła uwagę na kunszt swojej bardziej doświadczonej koleżanki.

W próbach… Tutaj z cudownie dialogującą Panią Magdą Zawadzką

- czytamy na instagramowym profilu aktorki znanej m.in. z serialu "Kryminalni" . A w naszej galerii prezentujemy, jak Magdalena Zawadzka wygląda w roku 2024.