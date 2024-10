Ten błąd językowy robią miliony Polaków! Magdalena Zawadzka raz na zawsze wyjaśnia wątpliwości

Anna Jurksztowicz od jakiegoś czasu realizuje się jako dziennikarka. Popularna piosenkarka, która przez lata związana była z kompozytorem Krzesimirem Dębskim, prowadzi wywiady dla serwisu Złota Scena. Jej gośćmi są prawdziwe legendy polskiej kultury. W jednym z odcinków u Anny Jurksztowicz pojawiła się Magdalena Zawadzka. Aktorka znana jest z dbałości o kulturę języka i ma alergię na rozmaite błędy językowe. Podczas wywiadu pochwaliła się sposobem na tych, którzy zaliczają wpadkę, mówiąc "proszę panią". Przy okazji aktorka raz na zawsze wyjaśniła, jak należy poprawnie mówić. Ten błąd niestety regularnie popełniają miliony Polaków.

Ktoś do kogoś mówi "proszę panią", to ja zawsze mam ochotę powiedzieć: "proszę panią do tańca", a mówi się: "proszę pani"