Maja Rutkowski nie wytrzymała! Celebrytka ostro odpowiedziała swoim hejterom

Maja i Krzysztof Rutkowscy bardzo lubią dzielić się swoim prywatnym życiem w internecie, ale nie tylko! Bardzo też cenią sobie występy telewizyjne i rzadko rezygnują z kolejnej sposobności na wypromowanie się. Jednak po ostatnim wystąpieniu rodziny Rutkowskich w programie „Mówię Wam” na TVN7 wylał się na nich niemały hejt.

„Mówię Wam” to nowy program TVN7, który prowadzi Mateusz Hładka, dziennikarz znany m.in. z „Dzień dobry TVN”. Pojawiają się tam znane osobistości, które rozmawiają z prowadzącym na różne tematy. W ostatnim czasie pojawiła się także rodzina Rutkowskich – Maja, Krzysztof i ich syn Krzysztof Junior. 10-latek coraz częściej jest pokazywany i promowany przez słynnych rodziców, którzy zdecydowali się nie chronić już jego prywatności. Najbardziej jednak zdziwił widok… umundurowanego patrolu, który im towarzyszył.

Nagranie z tego wystąpienia obiegło sieć, a na Rutkowskich wylała się fala hejtu.

Szkoda dziecka; Biedne dziecko; Co za cyrk, Najbardziej szkoda dziecka; Biedne dziecko, zero dzieciństwa tylko by rodziców zadowolić, a tatuś nie daje się matce wypowiedzieć, tylko musi ciągle dokładać swoje trzy grosze – komentowali internauci.