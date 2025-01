Maja Rutkowski od jakiegoś czasu bardzo stara się zrzucić zbędne kilogramy, co chętnie relacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Chociaż gwiazda i tak wygląda już bardzo dobrze, to od kilku miesięcy pokazuje w sieci swoją zdrową dietę, a także regularne treningi personalne. Na jej InstaStories parę godzin temu pojawiło się nagraniem, na którym zaprezentowała smukłe ciało w bikini.

Zobacz też: Krzysztof Rutkowski mówi "dość". Kultowa fryzura zniknie. Zobaczcie, jak detektyw wyglądał kiedyś!

Maja Rutkowski na krótkim filmiku pokazała się fanom w skąpym kostiumie kąpielowym. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że gwiazda wskoczyła w śnieżne zaspy. Aż tak bardzo cieszy się z zimy, która w końcu zawitała do Polski? Żona Krzysztofa Rutkowskiego z przydomowego ogródka zrobiła sobie prawdziwy zimowy park rozrywki.

Kochani, poczucie humoru dopisuje. Zobaczcie, jak jest pięknie. Co ja bym teraz oddała, żeby być w górach... U nas też jest cudownie, ale jest rewelacja. Zima jest piękna - mówiła wyraźnie zadowolona Maja Rutkowski.

Celebrytka wyjawiła wiernym fanom również nieznany fakt o sobie. Od jakiegoś czasu morsuje i dlatego jest przyzwyczajona do niskich temperatur.

Maja Rutkowski to czwarta żona Krzysztofa Rutkowskiego. Młodsza o 25 lat modelka skradła jego serce w 2012 roku. Maja poznała Krzysztofa, gdy musiała skorzystać z jego pomocy jako profesjonalnego detektywa. Ich pierwsze spotkanie trwało ponoć wiele godzin.

Wydawało mi się, jakbym go zawsze znała. Potem zapytał, czy na drugi dzień pojadę z nim do Zakopanego. Pojechałam i tak to się zaczęło - mówiła w rozmowie z Marcinem Cejrowskim w "Kwarantanna Live".