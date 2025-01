Krzysztof Rutkowski mówi "dość". Kultowa fryzura zniknie. Zobaczcie, jak detektyw wyglądał kiedyś!

Krzysztof Rutkowski to detektyw-celebryta, który długo pracował na swoją pozycję. 20 czy 25 lat temu nie dość, że nie był tak popularny jak obecnie, to i wyglądał zupełnie inaczej. Zawsze lubił "kombinowanie" z fryzurami, jednak dopiero ta, którą nosi od kilku lat, przyniosła mu sporo dodatkowego rozgłosu. Kanciaste uczesanie z głową całkiem wygoloną z tyłu to oryginalny sposób na podkreślenie własnej osobowości i podkręcenie wizerunku.

Moja fryzura wzięła się od gry Minecraft. Junior jest fanem Minecrafta, przez to, że tata ma kwadratową fryzurę. A ja jestem fanem Juniora, który jest fanem Minecrafta i wszystko się zazębia. (...) Układanie włosów zajmuje mi godzinę. To nie jest tak długo - mówił Rutkowski w programie "Gwiazdy bez maski".

A ten Rutkowski ma wyjątkowy! Dwie dekady temu detektyw wolał znacznie spokojniejsze wdzianka, stronił od opalania się, nie nosił brody, a jego zęby nie błyszczały oślepiającą bielą. Zobaczcie sami w naszej galerii.

Detektyw Rutkowski chce zmienić uczesanie

Rutkowski jest wierny swojej fryzurze aż od około 10 lat! To szmat czasu. Nic więc dziwnego, że detektyw potrzebuje zmiany. Powiedział o tym wprost, niestety nie zdradził nic więcej.

Moje włosy rosły, rosły i urosły do takiego momentu, jak wyglądają obecnie. Niedawno z Mają zastanawialiśmy się nad moim uczesaniem i chyba coś zmienimy, ale co dokładniej? Niech na razie będzie to moją słodką tajemnicą. Za miesiąc czy półtora, jak mi włosy odrosną, to wtedy zrobię zdjęcia i pokażę moją metamorfozę. Zostaniemy przy ciemnym kolorze, ale może przyjmę styl Elvisa Presleya? Niewykluczone, że pójdę w tym kierunku - zdradził Krzysztof Rutkowski w rozmowie z ShowNews.pl.

Rutkowski ostatnio często stawia na jeden dodatek. To koniec kanciastego uczesania?

Detektyw często bryluje na salonach albo bierze udział w sesjach zdjęciowych. Ostatnimi czasy coraz częściej kultową fryzurkę przysłania czapką z daszkiem. Z kolei podczas sesji świątecznej z żoną i synem pokazał się w czapie Mikołaja, a gdy na Instagramie opublikował ujęcia z przebieranek, nosił perukę. To zwiastun nowego?

Krzysztof Rutkowski wyjechał z salonu nowym samochodem. Koszt? Prawie 2 miliony złotych!