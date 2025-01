Krzysztof Rutkowski z burzą włosów. Jego fryzura to prawdziwy hit!

Krzysztof Rutkowski zaskoczył swoim nietypowym wyglądem! Celebryta pojawił się na imprezie w klimacie lat 80., gdzie jego stylizacja przyciągała uwagę wszystkich. Burza włosów i oryginalny strój sprawiły, że trudno było oderwać od niego wzrok. Co ważne, nie tylko on zrobił wrażenie – równie wyjątkowo wyglądała Maja Rutkowski. To naprawdę warto zobaczyć!