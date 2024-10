Krzysztof Rutkowski to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Od lat spełnia się jako wzięty detektyw, a także jako osobowość medialna. Niedawno Krzysztof stał się obiektem kpin Wojewódzkiego i Wolińskiego. W programie Kuby padło pytanie o najgorzej ubranego Polaka, a Dawid bez wahania wskazał Krzysztofa Rutkowskiego. Wywiązała się z tego gruba dyskusja.

W trakcie dyskusji wypowiedział się również Kuba Wojewódzki. Stwierdził, że detektyw w ostatnim czasie przypomina islamskiego dyktatora.

On wygląda jak taki islamski dyktator, któremu ktoś dał kartę rabatową do (nazwa sklepu). I on powiedział - poproszę wszystko - śmiał się Wojewódzki.

Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się z detektywem i zapytali, czy słowa Wojewódzkiego i Wolińskiego w jakiś sposób go uraziły. Krzysztof wyjawił, że traktuje je jako komplement. Według niego nie każdy może wyglądać jak islamski dyktator.

To dla mnie komplement! Bardzo mnie rozbawił, jestem niezwykle zadowolony i szczęśliwy. Dziękuję panom Wolińskiemu i Wojewódzkiemu, bo nie każdy może wyglądać jak islamski dyktator. Jeśli w Bangkoku witają mnie mówiąc: "salam alejkum", to mają rację. Miło słyszeć takie słowa uznania, bo przecież nie każdy zasługuje na takie porównanie - powiedział Rutkowski w rozmowie z portalem pudelek.pl.

Rutkowski wyjawił także, że kupuje za swoje, więc nikomu nic do tego, jak rozporządza swoją gotówką. Wojewódzki z Wolińskim śmiali się, że kiedy Rutkowski wchodzi do butiku i mówi, żeby wszystko zapakowali.

Dlaczego nie? Czuję się dobrze w swojej skórze, a to, że mówią, że robię się coraz ciemniejszy – to bardzo dobrze! Świetnie się czuję w swoich ubraniach. Oczywiście, nie każdy może sobie na takie pozwolić, i jestem tego świadomy. A to, że funduję sobie różne "szmaty"? Mam do tego prawo, bo kupuję je za swoje pieniądze - powiedział Krzysztof Rutkowski.