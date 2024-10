Rutkowski ostrzega Wojewódzkiego przed "stylem w pasy"

Krzysztof Rutkowski kilka dni temu zaprezentował w sieci nową i bardzo modną stylizację. Detektyw zapozował w idealnie skrojonym garniturze, okularach przeciwsłonecznych i kaszkiecie. Wyglądał niczym bohater serialu "Peaky Blinders". Jego nowy wygląd przypadł do gustu internautom, jednak nie zabrakło też głosu krytycznego. Publicznie na temat stylu Krzysztofa Rutkowskiego postanowił wypowiedzieć się Kuba Wojewódzki.

Zdjęcia nie pozostawiają wątpliwości. Nie ma na świecie detektywa, który by znalazł w tym choć odrobinę smaku — napisał Wojewódzki w felietonie dla "Polityki".

Krytyka ze strony "samozwańczego króla TVN" dotarła do Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw w rozmowie z "Super Expressem" w mocnych słowach odniósł się do wypowiedzi Wojewódzkiego. Co więcej, przestrzegł go przed tzw. stylem w pasy.

Szanuję punkt widzenia Kuby Wojewódzkiego, niemniej Kuba powinien bardziej zająć się trendami mody grup antyterrorystycznych, którą prezentowali żołnierze Rutkowski Patrol na wspólnym zdjęciu, niż moim stylem. Ja nie zastanawiam się, czy chodzi w szmatach, które kupił za pieniądze zarobione podczas współpracy ze swoim wspólnikiem, o którym tak pięknie się wyrażał. Mówił wtedy, że zarobione pieniądze pozwolą jemu i dwóm pokoleniom po nim świetnie żyć. (...) Dobrze byłoby, żeby Kuba skoncentrował się na swoich kreacjach, bo niebawem może, niestety, przejść na tzw. styl w pasy - powiedział nam Rutkowski.

Rutkowski wbija szpilę Wojewódzkiemu na Instagramie

Rutkowski odniósł się do słów Wojewódzkiego także na swoim profilu na Instagramie.

i Autor: Instagram/@detektywkrzysztofrutkowski

